Wiener Forscher bringen Robotern Neugierde bei

Forscher bringen Roboter „googeln“ bei

Das Wiener Forschungsteam interessiert sich besonders dafür, was passiert, wenn eine Sache gar nicht erkannt wird - wenn also ein Roboter ein Foto des vor ihn stehenden Objekts mit seiner Datenbank vergleicht, aber keine ausreichende Übereinstimmung feststellt. Die Maschine muss also auch wissen, was sie nicht weiß. Ist das der Fall, „soll der Roboter ein Bild davon machen und sich im Internet auf die Suche machen“, so die Idee der Wissenschaftler.