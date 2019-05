Staaten simulieren Angriff auf Finanzwirtschaft

In dem Test soll simuliert werden, dass eine in der Finanzwirtschaft häufig genutzte technische Komponente mit schädlicher Software infiziert wird. Laut der Notenbank-Direktorin ist dies die erste derartige grenzüberschreitende Übung in der Gruppe der G7-Staaten, zu der in Europa unter anderem Frankreich, Deutschland und Italien zählen.