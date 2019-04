Tarrant schweigt bei Gerichtstermin: Prozessfähig?

Psychiatrisches Gutachten „völlig normaler Schritt“

Richter Cameron Mander ordnete eine psychiatrische Untersuchung an. In Neuseeland ist dies in solchen Fällen ein gängiges Verfahren. „Das ist ein völlig normaler Schritt. Man sollte da nichts hineinlesen“, sagte er. Der Richter trat damit Befürchtungen entgegen, dass Tarrant wegen Zweifeln an seinem Geisteszustand um einen Prozess herumkommen könnte. Einen Termin für einen Prozess gibt es noch nicht. Der nächste Gerichtstermin mit Tarrant wurde auf den 14. Juni festgesetzt.