Moscheen-Terror: Das Manifest des Massenmörders

Es sind Schreckensmeldungen, die an die Wahnsinntaten von Anders Behring Breivik erinnern: Ein Schwerbewaffneter stürmt zwei Moscheen in der neuseeländischen Großstadt Christchurch und schießt auf alles, was sich bewegt. Die verheerende Bilanz: mindestens 49 Tote, Dutzende Verletzte mit Schusswunden. Hauptverdächtig ist der 28-jährige Australier Brenton Tarrant, der seinen mutmaßlichen Massenmord nicht nur per Helmkamera mitfilmte, sondern auch ein mehr als 70-seitiges Manifest des Hasses verfasst hatte - und sich dabei just auf den Norweger Breivik beruft.