Forscher warnen vor Nutzung von Gesundheits-Apps

„Detailliertes Verständnis der Gesundheit“

Laut Professor Gil McVean vom Department of Medicine an der University of Oxford gäbe es bislang keine Beweise für Fehlverhalten, aber die Studie zeige, „wie der Informationsaustausch zwischen einem Netzwerk von Technologieunternehmen hinter den Kulissen potenziell genutzt werden kann, um ein detailliertes Verständnis der Gesundheit und Aktivität einer Person zu schaffen“.