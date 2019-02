Unterschriften für Honigbiene „Carnica“

Zwischen 9 und 13 Uhr wird Margit Cuder vom Bienenzuchtverein Völkermarkt und Umgebung gemeinsam mit Imkerkollegen am Wochenmarkt am Unteren Hauptplatz der Bezirksstadt einen Info-Stand betreuen. Cuder: „Wir haben Material vom Landesverband mit und erklären, was Imker, aber vor allem die heimische Carnica-Biene, leisten.“ Vor Ort können auch Unterschriftenlisten für den Erhalt der Carnica unterschrieben werden. Per Gesetz ist in Kärnten seit 2007 nur die Carnica-Zucht erlaubt.