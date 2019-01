Kärntner gründen Schutzverband für Carnica

Präsident des neuen Verbandes ist der Förster Sandro Huter, als sein Stellvertreter fungiert Kevin Wieser, der Enkel des Carnica-Urzüchters Hans Peschetz. „Mühsam konnten in Europa von Hans Peschetz´ Urzucht abstammende Bienenköniginnen ausfindig gemacht werden. In den nächsten Monaten werden die ersten davon nach Kärnten zurückkehren“, so Huter und Wieser. Sie legen Wert darauf, dass die Zucht der Carnica auf Belegstellen stattfindet und wollen die Leistung sowie die Krankheitsresistenz der Kärntner Biene durch Selektion verbessern. Zudem möchten Huter und Wieser mit Haltern verschiedenster Bienen in Co-Existenz leben. „Bei uns ist auch jeder Halter anderer Bienen willkommen; wir sind für ein friedliches Miteinander aller Imker, wie es auch weltweit üblich ist.“