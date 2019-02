Mobiltelefone: Südkorea bei Nutzung vorne

An der Spitze steht demnach Südkorea mit einer hundertprozentigen Auslastung an Mobiltelefonen. So nutzen in dem asiatischen Land 95 Prozent der Befragten ein Smartphone und fünf Prozent ein nicht-internetfähiges Handy. Dahinter folgen Israel (88 Prozent Smartphone, zehn Prozent Handy und zwei Prozent kein mobiles Telefon) sowie die Niederlande (87/11/2).