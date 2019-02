Experte: „Die digitale Diktatur wird nicht kommen“

Technologie nicht fetischisieren

Ähnlich sieht das Ken Perlin, Professor am Department of Computer Science der New York University: „Was immer wir tun, wir sollten die Menschen dazu drängen, individuelle Denker zu werden, die informierte Entscheidungen treffen können.“ Perlin hielt auch ein Plädoyer dafür, bei allen Vorteilen und Annehmlichkeiten, die moderne Technologien mit sich bringen, diese nicht zu fetischisieren. Sein Vorredner Glassner, nach eigenen Angaben ein „unerschütterlicher Optimist“, schlug in dieselbe Kerbe. Sein Smartphone hochhaltend, sagte er: „Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wir können das verdammte Ding noch immer abschalten.“