So verreisen die Österreicher

Die Österreicher gönnen sich gerne eine Auszeit vom Alltag. So machen 60 Prozent der Bevölkerung Urlaub. Es wird immer häufiger und dafür kürzer gereist. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Sommerreisen um 13,6 Prozent auf 7,7 Millionen gestiegen. Italien vor Kroatien sind im Ausland am beliebtesten.