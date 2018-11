So verändert Streaming Musik und Nutzerverhalten

Wird sich Popmusik dadurch am Ende immer ähnlicher? So weit möchten die Experten nicht gehen. Dieser Vorwurf sei so alt wie die Popmusik selbst, sagt Tschmuck. Felix Jaehn ist sich sicher: „Musik funktioniert nicht nach Mustern, Formeln oder nach logischem Denken.“ Und auch Lücke sieht es ähnlich. Man könne zwar viel durch Datenanalysen berechnen, erklärt er. „Aber am Ende gibt es in der Popmusik immer noch den Faktor des Unbekannten - zum Glück.“