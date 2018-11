Anna-Maria: „Begeisterung hält mich am Leben“

Während des Zweiten Weltkriegs studierte die Linzerin in Wien. „Ich ging auf die Uni, schrieb nachts meine Arbeiten und verdiente mein Geld mit einer Teilzeit-Stellung beim Arbeitsamt. Dort war ich für die Ausländer zuständig, was ein Glück war. Aus Dank, dass ich sie vermittelt hatte, nahmen sie mir oft Essen mit. So musste ich keinen Hunger leiden.“ Die Bombardierungen waren allerdings schrecklich: „Als ich eines Abends heimkam, stand ich vor dem zerbombten Haus. Ich hatte nur meine Aktentasche und ein paar Papiere bei mir - alles andere war weg. Meine Universitätsarbeiten, an denen ich nächtelang gesessen bin, Kleidung, Schuhe, alles.“