100 Jahre Republik: „Zeichen stehen auf Sturm“

Van der Bellen: „Erneuern wir die Gemeinsamkeit“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erinnerte in seiner Rede an die anfängliche Skepsis und das Scheitern der Republik. Nach der NS-Herrschaft sei dann die Herstellung von Gemeinsamkeit im Mittelpunkt gestanden. „Erneuern wir diese Gemeinsamkeit, erneuern wir dieses spezifisch Österreichische“, so sein Aufruf.