Johanna Mosovsky: „Jeder Tag ist wertvoll“

Geboren in einer anderen Welt, ist sie heute einer jener Zeitzeugen, die rar geworden sind: Johanna Mosovsky (108 Jahre!) wurde noch in Zeiten der Monarchie geboren. Sie lebt mit ihrer Tochter Waltraud (84) zurückgezogen in der kleinen Salzburger Gemeinde Bürmoos im Seniorenheim und wird liebevoll umsorgt.