Josef Hausberger: „Ich bete jeden Tag“

Mitten im Gotteshaus von Bettlern ausgeraubt

Die Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs überstand der Steinbichl-Sepp unbeschadet. Am 14. März dieses Jahres widerfuhr ihm aber Schreckliches. Ausgerechnet bei einem seiner täglichen Kirchenbesuche wurde der Rentner Opfer eines Raubes, der an Feigheit wohl kaum zu überbieten ist. Zum Verhängnis wurde ihm dabei seine Hilfsbereitschaft: Er gab einer Bettlerin in der Kirche in seiner Heimatgemeinde Radfeld Geld, doch kurze Zeit später entriss ihm ihre Begleiterin das Portemonnaie. Das Gauner-Duo machte sich mit rund 200 Euro aus dem Staub. „Aber zum Glück ist mir damals nichts passiert“, kann der seit Juli in einem Altersheim untergebrachte Mann schon wieder lachen.