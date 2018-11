Olga Krenn: „Man darf sich niemals gehen lassen“

„Krieg steckt mir heute noch in den Knochen“

Angst hat sie viel gehabt in ihrem Leben, das hat schon als Kind mit dem Papa begonnen. „Er war Polizist und hat uns viel beigebracht, uns immer mit hinausgenommen, in die Wälder, uns die Natur erklärt. Aber wir hatten halt immer Angst, dass ihm bei der Arbeit etwas passiert.“ Tatsächlich hat er einmal ein Schussattentat überlebt! Nur die Taschenuhr hat ihm das Leben gerettet, die Kugel blieb in ihr stecken.