Ilse Hitz: „60 Jahre Ehe waren zu kurz“

„Ich stand zwölf Stunden am Tag in der Küche“

Das Schicksal meinte es aber gut. Nach dem Krieg folgte die Aufbruchsstimmung - viele Unternehmen investierten wieder. Auch die Baufirma ihres Mannes wuchs auf rund 80 Mitarbeiter an. Ilse Hitz selbst sprang immer wieder bei Baustellen als Köchin ein. „Einmal waren wir für drei Monate in Norwegen. Weil dort niemand in der Küche war, musste ich kochen, damit die 120 Arbeiter was zu essen hatten. Letztlich stand ich zwölf Stunden am Tag in der Küche. Ich kann mich noch gut erinnern, das war ein ganz langer Herd. Ich bin von einer Pfanne zur anderen gerannt, damit ja nichts anbrennt“, erinnert sich die vierfache Mama, die sich als „glühende Österreicherin“ bezeichnet. „Gerade durch unsere Auslandsaufenthalte wurde mir bewusst, dass es nirgendwo so schön ist wie in Österreich.“