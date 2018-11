Martin Ölz: „Der Tisch war immer voll“

Nach der Volksschule in Rankweil besuchte er zwei Jahre die Handelsschule. Nach Abschluss der „Müllereifachschule“ in Nürnberg trat er in den elterlichen Betrieb ein. Mit 26 Jahren musste Ölz, so wie bereits sein Bruder Adam, in den Krieg ziehen. Seine erste Station war die Militärausbildung in Hall in Tirol, danach wurde er in Kufstein zum Rechnungsführer ausgebildet und in Russland eingesetzt.