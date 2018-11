Maria Simon: „Zweimal bin ich den Nazis entkommen“

„Zweimal bin ich den Nazis entkommen - aber nur zufällig.“ 1938 studierte Simon in Prag, zur selben Zeit marschierten die Nazis in Österreich ein. Im darauffolgenden Jahr verbrachte Simon den Sommer in England. Wegen der prekären Lage in Prag, verlängerte sie ihren Aufenthalt auf der Insel. Die Entscheidung war lebensrettend - 1939 nahm der Diktator die ehemalige Tschechoslowakei ein.