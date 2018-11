Auslandstelefonate innerhalb EU ab 2019 billiger

Der ÖVP-Europaabgeordnete Paul Rübig zeigte sich erfreut, auch wenn „es noch viel zu tun“ gebe. „Denn Auslandstelefonate in der EU bleiben teurer als Inlandstelefonate. Und es bleibe unmöglich, sich irgendwo in Europa die SIM-Karte des günstigsten Anbieters zu kaufen und sie dann europaweit auf Dauer zu nutzen“, erklärte Rübig. Auch sei es „völlig widersinnig, dass ein Telefonat in ein anderes EU-Land mehr kostet, als von dort nach Österreich“, so Rübig. Dieses Relikt aus der Vergangenheit müsste weg.