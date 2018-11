Vilimsky: „Starke FPÖ-Handschrift in Regierung“

Mit diesem Nicht-Beitritt sei Österreich und wahrscheinlich weiteren Ländern Dank der Hartnäckigkeit von Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine fatale Entwicklung in der Migrationspolitik erspart geblieben, so Vilimsky. „Einmal mehr zeigt sich die Wirkung und die starke Handschrift der FPÖ in der Bundesregierung. Das ist gut für die Menschen - das ist gut für das Land“, betonte der Europaparlamentarier.