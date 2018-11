Strache: „Nur unserer Bevölkerung verpflichtet“

Laut dem Vizekanzler sei im UNO-Migrationspakt zum Beispiel festgehalten, dass Personen auch aufgrund von Klimaveränderungen einen Anspruch auf Migration erhalten sollen. Dadurch könnte eine Situation entstehen, dass illegal ins Land geflüchtete Personen am Arbeitsmarkt zuzulassen seien und in weiterer Folge ein Anrecht auf Teilnahme am österreichischen Sozialversicherungssystem hätten. „Zudem ist im Pakt definiert worden, dass Staaten rechtwidrig abgelehnte Personen nicht mehr abschieben oder keine staatliche Unterbringung mehr sicherstellen können“, kritisierte Strache im Interview mit Katia Wagner. All das lehne die türkis-blaue Regierung inhaltlich ab.