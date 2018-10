SPÖ läuft Sturm gegen Nein zu UNO-Migrationspakt

Liste Pilz kündigt Protest an

Die Liste Pilz kündigte eine „Protestaktion“ gegen die Entscheidung an, gab aber zunächst weder Ort noch Zeit bekannt. „Ich lade schon jetzt alle DemokratInnen herzlich dazu ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Wir werden ehestmöglich die Details bekannt geben“, schrieb Parteiobfrau Maria Stern in einer Aussendung.