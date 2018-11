Van der Bellen warnt: „Verlust unseres Ansehens“

Plädoyer für Stärkung eines effektiven Multilateralismus

Van der Bellen will nun in Gesprächen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenministerin Karin Kneissl „ausloten, was wir tun können, damit wir angesichts der vielen globalen Herausforderungen die gute Gesprächsebene mit unseren internationalen Partnern in Zukunft beibehalten“. Schließlich sei die „Stärkung eines effektiven Multilateralismus“ auch als Ziel im Regierungsprogramm festgeschrieben und Österreich trage gerade als derzeitiges EU-Vorsitzland hier besondere Verantwortung.