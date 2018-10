VW T-Cross: Stotterstart ist kein schlechtes Omen

Mit seinen 4,11 Meter Außenlänge ist er das kleinste SUV im Konzern, er soll vor allem Stadtbewohner anziehen und - natürlich - junge Kunden, gern auch schon mit Familie. Um Kind und Kegel gerecht zu werden, bietet der T-Cross standardmäßig eine um 14 Zentimeter längs verschiebbare Rückbank. So hat man hinten entweder nur Platz für Kinder, dafür aber einen großen Kofferraum von 455 Litern. Oder es können auch Erwachsene gut sitzen und fürs Gepäck stehen dann noch 385 Liter zur Verfügung. Klappt man die Rückbank und auch die Rückenlehne des Vordersitzes um, so ergibt sich ein Gesamtladeraum von 1281 Litern, was nicht übel ist in der Kleinwagenklasse. Einen Polo Kombi jedenfalls wird es so bald nicht geben.