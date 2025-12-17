Netflix vorn: Warner lehnt Paramount-Gebot ab

Paramount habe die Aktionäre „durchwegs in die Irre geführt“ mit der Behauptung, das Barangebot von 30 Dollar (25,48 Euro) je Aktie sei vollständig garantiert. „Das ist es nicht und war es auch nie“, schrieb der Verwaltungsrat. Das Gremium kritisierte, die Finanzierung sei nicht wie behauptet von der Familie des Milliardärs und Oracle-Chefs Larry Ellison abgesichert. Stattdessen stütze sich das Angebot auf einen „unbekannten und undurchsichtigen“ Trust.