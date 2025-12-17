Holzhändler geht kurz vor Weihnachten in Konkurs

Luxus-Nachfrage eingebrochen

Die Holzplatten der Innviertler Firma werden insbesondere im Luxusbereich eingesetzt. Dort ging die Nachfrage zuletzt merklich zurück. Zuletzt abgeschlossene Aufträge in den Nobel-Skigebieten Kitzbühel und Arlberg sowie in mehreren Schweizer Skiorten brachten laut KSV1870 keine Folgeaufträge mit sich – deshalb sind die Auftragsbücher der Uniwood GmbH quasi leer. Weitere Ursachen für die Zahlungsunfähigkeit seien die gestiegenen Lohn- und Energiekosten sowie eine Sättigung des Marktes an sich.