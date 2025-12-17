Sorgt Verbrenner-Aus für nächsten Koalitionskrach?

Das Zieljahr 2035 sei laut Hanke richtig, etwaige Nachjustierungen müssen jedoch auf Basis eindeutiger Ziele und Vorgaben und im Einklang mit den klimapolitischen Bekenntnissen der EU erfolgen. „Nötig sind konkrete Verhältnisse auf dem Weg zur Mobilitätswende“, betont Hanke.

Er befürchtet durch die ungeklärten Verhältnisse einen Wettbewerbsnachteil für die wichtige europäische Kfz-Industrie gegenüber chinesischen Autoherstellern.