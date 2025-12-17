Opernstar Elina Garanca singt mit 650 Kindern

Großer Auftritt im Musikverein! Als Schirmherrin von „The Power of Music“, lud Elina Garanca zu einem Konzert für Volksschulkinder aus Wiener Brennpunktschulen. Dabei verriet der Star ganz offen, wie sie selbst in der Schule war und sorgte ganz nebenbei mit einer neuen Frisur für Gesprächsstoff.