14-Jährige vermisst: Polizei bittet um Hinweise

„Gar nicht lustig!“ Grapsch-Skandal um Odermatt
Grenze überschritten
Seit den Abendstunden des 30. November wird ein 14-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Graz-Umgebung vermisst. Das Mädchen verschwand aus einem Wohnheim, die zuständige Betreuerin erstattete Anzeige. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Verbleib des Mädchens.
Das auf dem Bild gezeigte Mädchen wird seit rund zweieinhalb Wochen vermisst. Nachdem die 14-Jährige nicht in die Betreuungseinrichtung zurückgekehrt war, erstattete ihre Betreuerin Anzeige bei der Grazer Polizei.
Die Einsatzkräfte veröffentlichten nun ein Foto des Mädchens und bitten um Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen – entweder über den Polizeinotruf 133 oder bei jeder Polizeidienststelle. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.