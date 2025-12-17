Auch Meloni derzeit gegen Mercosur: Deal wackelt!

Auch Österreich, Frankreich und Polen dagegen

Bisher gingen politische Beobachter davon aus, dass Meloni auf den Druck aus der italienischen Industrie reagieren und doch zustimmen könnte. Vertreter Österreichs sind auf EU-Ebene per aufrechtem Parlamentsbeschluss aus dem Jahr 2019 an ein Veto gebunden. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verweist stets darauf. Österreich dürfte in der Abstimmung dagegen stimmen oder sich enthalten. Ebenfalls mit Nein drohen Frankreich und Polen.