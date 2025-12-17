Vorteilswelt
„Wäre verfrüht“

Auch Meloni derzeit gegen Mercosur: Deal wackelt!

Außenpolitik
17.12.2025 14:53
Giorgia Meloni will noch die Reaktion der Landwirte auf die zugesagten Schutzklauseln abwarten. ...
Giorgia Meloni will noch die Reaktion der Landwirte auf die zugesagten Schutzklauseln abwarten. Für Italiens Regierungschefin wäre eine Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens noch „verfrüht“.(Bild: AFP/Adnan Beci)

Die EU-Kommission würde das umstrittene Mercosur-Abkommen gerne bis Jahresende in trockene Tücher bringen. Dafür braucht sie grünes Licht im Rat der 27 EU-Länder. Das ist aber mehr als fraglich, denn derzeit tendiert auch Italiens Regierung Richtung Nein.

0 Kommentare

Es wäre verfrüht, das Abkommen in den kommenden Tagen zu unterzeichnen“, sagte Regierungschefin Giorgia Meloni am Mittwoch. Die Ministerpräsidentin verwies auf die noch laufenden Verhandlungen auf EU-Ebene über Schutzklauseln für europäische Landwirte. „Wir halten es für notwendig, die Fertigstellung des Pakets ergänzender Maßnahmen zum Schutz des Agrarsektors abzuwarten“, sagte sie. Anschließend müssten diese auch noch „unseren Landwirten erläutert und mit ihnen diskutiert“ werden.

Auch Österreich, Frankreich und Polen dagegen
Bisher gingen politische Beobachter davon aus, dass Meloni auf den Druck aus der italienischen Industrie reagieren und doch zustimmen könnte. Vertreter Österreichs sind auf EU-Ebene per aufrechtem Parlamentsbeschluss aus dem Jahr 2019 an ein Veto gebunden. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verweist stets darauf. Österreich dürfte in der Abstimmung dagegen stimmen oder sich enthalten. Ebenfalls mit Nein drohen Frankreich und Polen.

Lesen Sie auch:
Es wird ernst: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den Vertrag wie geplant am ...
Mercosur-Abkommen
Landwirte bekommen einen strengeren Schutz
16.12.2025
EU-Kommissar in Wien:
„Gerade Österreich würde von Mercosur profitieren“
11.12.2025
Bauern rebellieren
EU-Kommission gibt grünes Licht für Mercosur-Deal
03.09.2025

Berlin: „Ohne rasche Einigung Abkommen wahrscheinlich tot“
Deutschland, Spanien und einige weitere Länder drängen hingegen auf einen raschen Abschluss. Aus Kreisen der deutschen Bundesregierung hieß es am Dienstag, dass das Abkommen ohne rasche Einigung „wahrscheinlich tot“ sei.

Mit dem Freihandelsabkommen würde die größte Handelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen entstehen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte abdecken.

