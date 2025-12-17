„Gar nicht lustig!“ Grapsch-Skandal um Odermatt

Gibt auch positive Beispiele

Grenzen würden immer wieder überschritten, warnt Odermatt – sieht dabei aber nicht nur die Fans in der Verantwortung: „Wir sind ein Stück weit, selbst schuld. Wir geben mehr Privatsphäre preis, teilen viel von uns auf Instagram. Didier Cuche war damals weit weg. Er fuhr Ski, und das war’s. Heute wissen die Leute so viel über uns, dass sie denken, wir seien ihre Freunde.“