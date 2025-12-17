Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Pretty Woman“

Julia Roberts begeistert Fans ganz ohne Make-up!

Society International
17.12.2025 16:00
Millionen Fans sind begeistert: Die Hollywood-Diva ganz natürlich ohne Make-up.
Millionen Fans sind begeistert: Die Hollywood-Diva ganz natürlich ohne Make-up.(Bild: www.instagram.com/juliaroberts)

Natürlich schön, diese „Pretty Woman“. Julia Roberts begeistert ihre 13,4 Millionen Follower mit einem neuen Posting, auf dem sie sich ungeschminkt lächelnd auf einem Schnappschuss zeigt.

0 Kommentare

Die 58-Jährige sieht ohne Make-up Jahre jünger aus und präsentiert außer ihrem faltenfreien Gesicht ein Buch, das sie in den Armen hält. Es ist ein Bildband des befreundeten Fotografen Alexi Lubomirski.

In der Bildunterschrift schrieb die Oscar-Gewinnerin: „Mein Freund Alexi hat dieses wunderschöne neue Buch Natura Sacra („Heilige Natur“) herausgebracht. ALLE Erlöse fließen an Hope and Play.org“. Die britische Wohltätigkeitsorganisation unterstützt palästinensische Kinder, die unter Krieg, Armut und Alltagstrauma leiden. Das Roberts-Posting bekam bislang über 100.000 Likes.

Julia Roberts kocht gern
Roberts liest nicht nur gern, sich kocht auch leidenschaftlich. „Ich koche ständig – am Set, aber auch zu Hause“, verriet sie kürzlich. „Hunger kommt ja ungefähr alle vier Stunden. Also ist das bei mir ein ziemlich regelmäßiger Vorgang. Kochen ist für mich etwas Liebevolles, Bodenständiges.“

Während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film „After the Hunt“, in dem sie eine Literaturprofessorin in einer persönlichen und beruflichen Krise spielt, bekochte Roberts die Crew selbst, wie sie sagt.

Lesen Sie auch:
Julia Roberts‘ Zwillinge sind nun wirklich erwachsen. Zu ihrem 21. Geburtstag erinnerte sie sich ...
„Jetzt sind sie 21“
Julia Roberts teilt süßes Babyfoto der Zwillinge
29.11.2025
„After the Hunt“
Julia Roberts: „Bonus des Alters? Bessere Rollen“
01.09.2025
Glamour in Venedig
Julia Roberts überrascht mit geometrischem Look
29.08.2025

„Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt“
Auch privat ist das gemeinsame Essen für sie zentral: „Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt. Das ist für mich echtes Glück“, so die Oscar-Preisträgerin („Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte“). „Essen muss nicht kompliziert sein, nur echt – frische Zutaten, gute Gesellschaft, das reicht völlig.“

Begeistert zeigte sich die Schauspielerin von einem Fach, das sie selbst gern unterrichten würde: Hauswirtschaft. „Ich würde das Fach sofort zurückbringen“, sagte Roberts. „Es klingt altmodisch, aber es sind die Dinge, die man fürs Leben braucht – Kochen, Backen, Bügeln, einen Scheck ausstellen ... ich liebe das!“ Das seien „echte Life Skills“, meint die 57-Jährige.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
381.335 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
156.797 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.296 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Society International
„Pretty Woman“
Julia Roberts begeistert Fans ganz ohne Make-up!
Trauer um queere Ikone
Rosa von Praunheim stirbt fünf Tage nach Hochzeit!
Mega peinlich!
Paltrow-Sexszene: Ihr Sohn hält sich die Augen zu!
„Bummbumm 2.0“
Boris Becker trainiert mit Baby Zoë schon Tennis
Sydney Sweeney
Glamouröser Auftritt im Stil von Marilyn Monroe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf