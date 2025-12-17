Julia Roberts begeistert Fans ganz ohne Make-up!

Natürlich schön, diese „Pretty Woman“. Julia Roberts begeistert ihre 13,4 Millionen Follower mit einem neuen Posting, auf dem sie sich ungeschminkt lächelnd auf einem Schnappschuss zeigt.
Die 58-Jährige sieht ohne Make-up Jahre jünger aus und präsentiert außer ihrem faltenfreien Gesicht ein Buch, das sie in den Armen hält. Es ist ein Bildband des befreundeten Fotografen Alexi Lubomirski.
In der Bildunterschrift schrieb die Oscar-Gewinnerin: „Mein Freund Alexi hat dieses wunderschöne neue Buch Natura Sacra („Heilige Natur“) herausgebracht. ALLE Erlöse fließen an Hope and Play.org“. Die britische Wohltätigkeitsorganisation unterstützt palästinensische Kinder, die unter Krieg, Armut und Alltagstrauma leiden. Das Roberts-Posting bekam bislang über 100.000 Likes.
Julia Roberts kocht gern
Roberts liest nicht nur gern, sich kocht auch leidenschaftlich. „Ich koche ständig – am Set, aber auch zu Hause“, verriet sie kürzlich. „Hunger kommt ja ungefähr alle vier Stunden. Also ist das bei mir ein ziemlich regelmäßiger Vorgang. Kochen ist für mich etwas Liebevolles, Bodenständiges.“
Während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film „After the Hunt“, in dem sie eine Literaturprofessorin in einer persönlichen und beruflichen Krise spielt, bekochte Roberts die Crew selbst, wie sie sagt.
„Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt“
Auch privat ist das gemeinsame Essen für sie zentral: „Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt. Das ist für mich echtes Glück“, so die Oscar-Preisträgerin („Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte“). „Essen muss nicht kompliziert sein, nur echt – frische Zutaten, gute Gesellschaft, das reicht völlig.“
Begeistert zeigte sich die Schauspielerin von einem Fach, das sie selbst gern unterrichten würde: Hauswirtschaft. „Ich würde das Fach sofort zurückbringen“, sagte Roberts. „Es klingt altmodisch, aber es sind die Dinge, die man fürs Leben braucht – Kochen, Backen, Bügeln, einen Scheck ausstellen ... ich liebe das!“ Das seien „echte Life Skills“, meint die 57-Jährige.
