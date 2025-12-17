Julia Roberts begeistert Fans ganz ohne Make-up!

„Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt“

Auch privat ist das gemeinsame Essen für sie zentral: „Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt. Das ist für mich echtes Glück“, so die Oscar-Preisträgerin („Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte“). „Essen muss nicht kompliziert sein, nur echt – frische Zutaten, gute Gesellschaft, das reicht völlig.“