Rosa von Praunheim stirbt fünf Tage nach Hochzeit!

Will man erklären, was von Praunheim alles gemacht hat, muss man weit ausholen. Viele kennen ihn als Regisseur, beispielsweise wegen seiner Filme „Die Bettwurst“ oder „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“, insgesamt brachte er es laut eigenen Angaben auf 150 Filme. Manche erinnern sich an seine glitzernden und plüschigen Kostüme oder an streitlustige Auftritte in TV-Talkshows. Bei „Talk im Turm“ sagte er vor Jahren Dinge, die heute selbstverständlich klingen: „Homosexuell zu sein, ist eine genauso gleichberechtigte Form der Sexualität.“