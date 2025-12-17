Alarmstufe in Spital: „Riechen Rauch durch Tür“

Brand auf einer Baustelle der Klinik Landstraße: Während die Feuerwehr mit Alarmstufe 3 kämpfte, erlebten Patienten und Besucher bange Minuten. Eine Zeugin schildert der „Krone“ Rauch, geschlossene Brandschutztüren – und das Warten auf die Feuerwehr.
Es ist kurz nach 11 Uhr, als in der Klinik Landstraße plötzlich nichts mehr Routine ist. Auf einer Baustelle am Dach des Krankenhausareals bricht am Mittwochvormittag – wie die „Krone“ berichtete – ein Feuer aus. Die Berufsfeuerwehr Wien wird alarmiert, wenig später herrscht Großalarm.
„Riechen den Rauch durch die Türen“
Für eine Zeugin, die zu diesem Zeitpunkt einen Termin in der Klinik hatte, wird der Besuch zur Nervenprobe. „Wir wurden auf den Gang gebracht. Auch da war überall Rauch“, erzählt sie der „Krone“. Die Situation spitzt sich rasch zu. „Auch die Brandschutztüren wurden geschlossen. Wir können den Rauch durch die Türen riechen und müssen warten, bis uns die Feuerwehr nach draußen begleitet.“
Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen im Einsatz
Währenddessen läuft der Einsatz auf Hochtouren. Wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer mitteilte, wurde sofort Alarmstufe 2 ausgelöst – bei Einsätzen in oder bei Krankenhäusern ein Routinevorgang. Wegen der notwendigen Kontrollen in angrenzenden Bereichen erhöhte die Feuerwehr später sogar auf Alarmstufe 3.
Zentralkrankenhaus als großer, zusammenhängender Komplex
Das Feuer betraf laut Wiener Gesundheitsverbund den „patientinnen- und patientenfernen Dachbereich der Baustelle“ – bei einem Zentralkrankenhaus eher eine theoretische Annahme. Verletzt wurde niemand, Evakuierungen waren nach offiziellen Angaben zunächst nicht notwendig. Dennoch war die Lage heikel: Die Dachverkleidung musste geöffnet werden, mit Löschlanzetten versuchten die Einsatzkräfte, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache war vorerst unklar.
Wasser tropfte von der Decke
Auch im Inneren der Klinik blieben die Folgen nicht unbemerkt. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben, bestätigte der Gesundheitsverbund. Zudem musste geprüft werden, in welche Bereiche das Löschwasser eingedrungen ist. Eine Besucherin: „Das Wasser tropfte auch von der Decke.“ In den kommenden Tagen muss das Gebäude auf mögliche Schäden kontrolliert werden. Jetzt sind die Versicherungen am Wort.
