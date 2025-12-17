Alarmstufe in Spital: „Riechen Rauch durch Tür“

„Riechen den Rauch durch die Türen“

Für eine Zeugin, die zu diesem Zeitpunkt einen Termin in der Klinik hatte, wird der Besuch zur Nervenprobe. „Wir wurden auf den Gang gebracht. Auch da war überall Rauch“, erzählt sie der „Krone“. Die Situation spitzt sich rasch zu. „Auch die Brandschutztüren wurden geschlossen. Wir können den Rauch durch die Türen riechen und müssen warten, bis uns die Feuerwehr nach draußen begleitet.“