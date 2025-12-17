Neuzugang aus Georgien soll schon in Graz weilen

Otar Kiteishvili wird wohl nicht mehr lange der einzige Georgier im Sturm-Dress sein. Gerüchte verdichten sich, dass der 22-jährige Gizo Mamageishvili ebenfalls beim Meister andocken wird. Wie das auf georgischen Fußball spezialisierte „Geo Team“ in den sozialen Medien berichtet, soll der offensive Mittelfeldspieler bereits den medizinischen Check absolviert haben und mit einem Vertrag über dreieinhalb Jahre ausgestattet worden sein.