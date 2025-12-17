Vorteilswelt
Sturm schlägt zu

Neuzugang aus Georgien soll schon in Graz weilen

Steiermark
17.12.2025 15:56
Otar Kiteishvili bekommt wohl einen Landsmann zur Seite gestellt
Otar Kiteishvili bekommt wohl einen Landsmann zur Seite gestellt

Mit seinem Wunschzettel für die Winter-Transfers wartet Meister Sturm nicht erst aufs Christkind. Nach Jusuf Gazibegovic dürfte nun auch ein zweiter Neuzugang in trockenen Tüchern sein. Aus Georgien soll ein neuer Mann für die Offensive bereits gelandet sein.

Otar Kiteishvili wird wohl nicht mehr lange der einzige Georgier im Sturm-Dress sein. Gerüchte verdichten sich, dass der 22-jährige Gizo Mamageishvili ebenfalls beim Meister andocken wird. Wie das auf georgischen Fußball spezialisierte „Geo Team“ in den sozialen Medien berichtet, soll der offensive Mittelfeldspieler bereits den medizinischen Check absolviert haben und mit einem Vertrag über dreieinhalb Jahre ausgestattet worden sein.

Mamageishvili soll ablösefrei vom georgischen Klub Iberia 1999 kommen, als dessen Kapitän er zuletzt fungierte. Der Offensivmann absolvierte für Georgiens U21-Nationalteam 15 Länderspiele (zwei Tore) und stand zuletzt im Juni bei der Europameisterschaft in allen drei Gruppen-Spielen im Aufgebot.

Jusuf Gazibegovic ist zurück in Graz.
Sturm-Knüller
Märchenhafte Leihe – Meisterheld wieder retour
16.12.2025

Erst am Dienstag hatte Sturm mit der Rückkehr von Jusuf Gazibegovic den ersten Winter-Transfer bekanntgegeben. Eine offizielle Bestätigung der Verpflichtung von Mamageishvili durch die Grazer steht noch aus. 

