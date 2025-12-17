Grillen im Winter ist längst kein Tabuthema mehr

„Ich bin eigentlich keine Süße. Aber dieser Kaiserschmarren ist wirklich gut“, ließ sich TV-Moderatorin Silvia Schneider zu einem Dessert hinreißen. Kurz davor hatte sie noch selbst mit Patrick Bayer, seit 2017 Grillweltmeister, den Teig für die österreichische Traditionsnachspeise angerührt. „In sieben Minuten ist er fertig“, posaunte Bayer lauthals heraus. Und hielt Wort. Auf der Plancha – einem blechartigen Rost – trotzte er den winterlichen Temperaturen, zauberte einen Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster, der nicht nur Silvia Schneider noch lange in Erinnerung bleiben wird.