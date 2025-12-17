Vorteilswelt
Truthahn und Co.

Grillen im Winter ist längst kein Tabuthema mehr

Kulinarik
17.12.2025 14:36
Grillweltmeister Patrick Bayer verwöhnte nicht nur Silvia Schneider und Daniel Ipser mit ...
Grillweltmeister Patrick Bayer verwöhnte nicht nur Silvia Schneider und Daniel Ipser mit kulinarischen Köstlichkeiten.(Bild: © Philipp Lipiarski / www.lipiarski.com)

Sommer, Sonne, Bier und Grillen – eine Kombination, die Freunden des Genusses das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Dass kulinarische Genüsse auch im Winter möglich sind, zeigte Grillweltmeister Patrick Bayer beim Besuch von Krone+ im Weber Grill Academy Wien Süd.

„Ich bin eigentlich keine Süße. Aber dieser Kaiserschmarren ist wirklich gut“, ließ sich TV-Moderatorin Silvia Schneider zu einem Dessert hinreißen. Kurz davor hatte sie noch selbst mit Patrick Bayer, seit 2017 Grillweltmeister, den Teig für die österreichische Traditionsnachspeise angerührt. „In sieben Minuten ist er fertig“, posaunte Bayer lauthals heraus. Und hielt Wort. Auf der Plancha – einem blechartigen Rost – trotzte er den winterlichen Temperaturen, zauberte einen Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster, der nicht nur Silvia Schneider noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
