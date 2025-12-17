Spar-Chef: „Handel kann nichts für Shrinkflation!“

Die Einführung des Einwegpfands in Österreich für Aluminiumdosen und Einweg-Kunststoffflaschen per Anfang 2025 habe bei Spar zu „einem deutlichen Mehraufwand für das Personal“ geführt. Die Supermarktkette habe rund 60 Millionen Euro in Pfandautomaten und Umbauten investiert. Das Einwegpfand hat den Angaben zufolge auch zu einem geänderten Einkaufsverhalten geführt. Seit der Pfandeinführung habe man ein Drittel weniger Dosen verkauft, erklärte der Spar-Chef. Den Dosenrückgang spüre man beim Umsatz nicht, weil die Kundinnen und Kunden mehr Flaschen und andere Getränke – etwa Spirituosen – kaufen würden.