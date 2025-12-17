Wo machen wir Propaganda? Na auf der eigenen Haut!

So zwischendurch streut die Vorsitzende des großen Schöffensenats am Landesgericht Eisenstadt sogar die Frage ein, ob sich der Angeklagte denn mit dem NS-Gedankengut identifizieren könne. „Es gibt nichts zu beschönigen aus dieser Zeit. Meine Lebensgefährtin gehört der Volksgruppe der Roma an.“ Und überhaupt: „Es war eine b’soffene G’schicht. Ich hatte drei Promille“, sagt der Südburgenländer, der aus der Justizanstalt Josefstadt vorgeführt wurde. Dort sitzt er wegen eines anderen Delikts in U-Haft.