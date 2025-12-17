Zweiter Benko-Prozess: War die Richterin befangen?

Bedingte Haft, unbedingte Geldstrafe

Das internationale Medieninteresse am einstigen Glamour-Paar war enorm, die neuen Erkenntnisse im gerichtlichen Beweisverfahren überschaubar: Kurz vor 17.30 Uhr sprach Richterin Heide Maria Paul ihr Urteil: Letztlich ordnete das Gericht dem Finanzjongleur nur zwei Uhren und vier Manschettenknöpfe zweifelsfrei zu; weitere Uhren sowie 120.000 Euro Bargeld allerdings nicht. Das bedeutete: 15 Monate bedingt plus 4320 Euro unbedingter Geldstrafe für René Benko; Freispruch für seine Frau Nathalie. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Sowohl Benkos Verteidiger als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) haben Beschwerde eingelegt.