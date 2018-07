VW T-Cross: „Mehr-Blick“ auf VWs kleinstes SUV

Top-Ausstattung ist möglich

Das zentrale Display für Navi & Co ist integriert und bis zu acht Zoll groß, die Bedienung kennen wir aus den anderen Modellen, in denen der Modulare Entertainment Baukasten integriert wird. Auch das optionale digitale Tacho-Display ist identisch mit dem im VW Polo. Hier kann man sich unter anderem vollflächig die Navigationskarte anzeigen lassen. Wird ein paar Hundert Euro kosten und modern aussehen, der echte Nutzen hält sich jedoch in Grenzen. Die Botschaft ist: Für den VW T-Cross ist so ziemlich alles bestellbar, was es in größeren Klassen auch gibt. Man muss es sich nur leisten können und wollen.