Grund für Rücktritt?

Helmut Marko: „Ich gebe mir zum Teil die Schuld“

Formel 1
17.12.2025 15:44
(Bild: EPA/ALI HAIDER)

„Max (Verstappen, Anm.) hat auch in diesem Jahr eine grandiose Saison abgeliefert, vielleicht seine beste überhaupt. An ihm lag es nicht, sondern an uns“, sieht Dr. Helmut Marko die Schuld für den verpassten WM-Titel auch bei sich. Auch deshalb habe er sich dazu entschieden, Red Bull Racing zu verlassen.

Gegenüber dem „Münchner Merkur/tz“ meinte der langjährige Motorsport-Berater der Bullen: „Wir haben ihm nicht oft genug ein Auto hingestellt, das auf Augenhöhe mit ihm war. Da gebe ich mir auch zum Teil die Schuld mit und deshalb wollte ich auch jetzt aufhören.“

Max Verstappen (l.) und Helmut Marko
Max Verstappen (l.) und Helmut Marko(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Um gerade einmal zwei Punkte hatte sich Verstappen im Kampf um die WM-Krone Lando Norris geschlagen geben müssen. Wenige Tage später gab Red Bull Racing das Aus von Marko bekannt. 

„Wollte nicht mehr reisen“
Das WM-Endergebnis dürfte seinen Teil zur Entscheidung des Grazers beigetragen haben – wenngleich der Hauptgrund ein anderer gewesen sein dürfte. „Ich wollte nicht mehr reisen, der Zeitpunkt war richtig. Die Red-Bull-Entscheider wollten zwar, dass ich noch meinen Vertrag erfülle, der bis Ende 2026 lief, aber dann zeigten sie Verständnis. Wir gingen, anders als zum Teil berichtet wurde, sehr freundschaftlich auseinander“, so Marko, der sich mit 82 Jahren in die Pension verabschiedet.

