Helmut Marko: „Ich gebe mir zum Teil die Schuld“

„Max (Verstappen, Anm.) hat auch in diesem Jahr eine grandiose Saison abgeliefert, vielleicht seine beste überhaupt. An ihm lag es nicht, sondern an uns“, sieht Dr. Helmut Marko die Schuld für den verpassten WM-Titel auch bei sich. Auch deshalb habe er sich dazu entschieden, Red Bull Racing zu verlassen.
Gegenüber dem „Münchner Merkur/tz“ meinte der langjährige Motorsport-Berater der Bullen: „Wir haben ihm nicht oft genug ein Auto hingestellt, das auf Augenhöhe mit ihm war. Da gebe ich mir auch zum Teil die Schuld mit und deshalb wollte ich auch jetzt aufhören.“
Um gerade einmal zwei Punkte hatte sich Verstappen im Kampf um die WM-Krone Lando Norris geschlagen geben müssen. Wenige Tage später gab Red Bull Racing das Aus von Marko bekannt.
„Wollte nicht mehr reisen“
Das WM-Endergebnis dürfte seinen Teil zur Entscheidung des Grazers beigetragen haben – wenngleich der Hauptgrund ein anderer gewesen sein dürfte. „Ich wollte nicht mehr reisen, der Zeitpunkt war richtig. Die Red-Bull-Entscheider wollten zwar, dass ich noch meinen Vertrag erfülle, der bis Ende 2026 lief, aber dann zeigten sie Verständnis. Wir gingen, anders als zum Teil berichtet wurde, sehr freundschaftlich auseinander“, so Marko, der sich mit 82 Jahren in die Pension verabschiedet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.