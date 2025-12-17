Helmut Marko: „Ich gebe mir zum Teil die Schuld“

„Wollte nicht mehr reisen“

Das WM-Endergebnis dürfte seinen Teil zur Entscheidung des Grazers beigetragen haben – wenngleich der Hauptgrund ein anderer gewesen sein dürfte. „Ich wollte nicht mehr reisen, der Zeitpunkt war richtig. Die Red-Bull-Entscheider wollten zwar, dass ich noch meinen Vertrag erfülle, der bis Ende 2026 lief, aber dann zeigten sie Verständnis. Wir gingen, anders als zum Teil berichtet wurde, sehr freundschaftlich auseinander“, so Marko, der sich mit 82 Jahren in die Pension verabschiedet.