Rekordprämie

ÖFB darf sich über 10,5 Millionen Dollar freuen

Fußball International
17.12.2025 14:47
Geldregen für Österreichs Nationalmannschaft
Geldregen für Österreichs Nationalmannschaft(Bild: GEPA)

Jeder Teilnehmer an der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird zumindest 10,5 Millionen US-Dollar (8,92 Mio. Euro) einstreifen. Dies gab der Weltverband FIFA nach einer Sitzung seines Rats am Mittwoch in Doha bekannt. Das Rekord-Preisgeld von gesamt 655 Mio. US-Dollar (556 Mio. Euro) wird demnach unter den 48 antretenden Teams ausgeschüttet. Der nächste Weltmeister darf sich über eine Prämie von 50 Mio. Dollar freuen, der Vizeweltmeister erhält 33 Millionen.

0 Kommentare

1,5 Millionen Dollar erhält jeder Verband wie bisher als finanzielle Unterstützung für die Kosten der Vorbereitung auf das Turnier in Nordamerika. Neun Millionen gibt es, wenn nach den Gruppenspielen Endstation sein sollte. Im Fall des Aufstiegs ins Sechzehntelfinale schüttet die FIFA elf Millionen aus, für den Achtelfinaleinzug gibt es 15 Millionen.

Steigerung von 50 Prozent
„Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird auch hinsichtlich ihres finanziellen Beitrags für die globale Fußballgemeinschaft bahnbrechend sein“, wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung zitiert. Bei der WM in Katar 2022 hatte der Weltverband Preisgelder in Höhe von 440 Millionen Dollar an die damals 32 teilnehmenden Länder ausgeschüttet. Die FIFA hob deshalb eine Steigerung von 50 Prozent hervor.

Gianni Infantino
Gianni Infantino(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Österreich tritt in den USA, Kanada und Mexiko erstmals seit 1998 bei einer WM an. In der Gruppenphase trifft das ÖFB-Team auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien.

