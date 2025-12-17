ÖFB darf sich über 10,5 Millionen Dollar freuen

Jeder Teilnehmer an der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird zumindest 10,5 Millionen US-Dollar (8,92 Mio. Euro) einstreifen. Dies gab der Weltverband FIFA nach einer Sitzung seines Rats am Mittwoch in Doha bekannt. Das Rekord-Preisgeld von gesamt 655 Mio. US-Dollar (556 Mio. Euro) wird demnach unter den 48 antretenden Teams ausgeschüttet. Der nächste Weltmeister darf sich über eine Prämie von 50 Mio. Dollar freuen, der Vizeweltmeister erhält 33 Millionen.