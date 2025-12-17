Neue Masche im Netz: Wenn KI Betrüger empfiehlt

Immer mehr Internetnutzer suchen nicht mehr selbst, sondern lassen stattdessen KI-Chatbots suchen. Das birgt Gefahren, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt. Denn Betrüger haben einen Weg gefunden, deren Ergebnisse zu verfälschen und mit diesen auf „Kundenfang“ zu gehen. Krone+ über eine neue Schwachstelle, die bereits in „großem Umfang“ ausgenutzt wird.
Gefälschte Kundendienstnummern sind eine bekannte Masche, um Internetnutzer, die Hilfe bei der Lösung eines Problems benötigen, in die Falle zu locken. Betrüger nutzen sie schon seit Jahren bei der Internetsuche über Google und Co aus. Da sich das Suchverhalten jedoch zunehmend von der klassischen Suchmaschine zu KI-Chatbots und -Übersichten verlagert, haben Cyberkriminelle neue Methoden gesucht, um diese zu manipulieren – und offenbar erfolgreich gefunden.
