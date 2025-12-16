EU-Kommission kippt Aus für Verbrenner-Autos

Die EU-Kommission passte am Dienstag ihre Emissionsrichtlinien für die Autobranche an. Die CO₂-Flottenemissionen müssen nach den neuen Regelungen ab 2035 nur noch um 90 Prozent sinken, statt um 100 Prozent. Damit können auch danach noch neue Hybrid- oder Benzinautos oder Elektrofahrzeuge mit Benzingenerator an Bord, sogenannte Range Extender, zugelassen werden. Im Gegenzug müssen die Autobauer diese Emissionen durch den Einsatz von grünem Stahl aus der EU oder durch die Nutzung von CO₂-neutralen Kraftstoffen wettmachen. Dazu zählen sogenannte E-Fuels.