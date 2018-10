Mit kleinem Geldbeutel unterwegs: 8 Spartipps

Digital Detox

Im Urlaub immer am Handy und auf der Suche nach Empfang? Statt teure Datentarife und SIM-Karten zu kaufen, sollten Reisende insbesondere außerhalb Europas Smartphone, Laptop und Co. einfach mal zu Hause lassen. Und wer unterwegs dennoch nicht darauf verzichten will, mit Freunden und Familie in der Heimat in Kontakt zu bleiben, findet in fast allen Ländern mittlerweile kostenlose WLAN-Hotspots in Cafés, Hotels oder Restaurants.