Brad Pitt: Verliebt in blonde Geistheilerin?

Inmitten des hässlichen Scheidungskriegs mit Angelina Jolie soll Brad Pitt wieder glücklich sein. An seiner Seite tauchte die Schmuckdesignerin und Geistheilerin Sat Hari auf. Sie wuchs in Indien auf und wirkt als holistische Naturheilerin. Ihre in Hollywood beliebten Schmuckstücke sind ebenfalls von der indischen Kultur und Malerei inspiriert.