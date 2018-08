Angelina Jolie: Brad Pitt zahlt zu wenig Unterhalt

Der US-Sender NBC zitierte aus einem Schreiben von Jolies Anwältin Samantha Bley DeJean an ein Gericht in Los Angeles. Brad Pitt habe demnach „die Verpflichtung, Alimente zu zahlen. Bis heute, seit der Trennung, hat er keinen nennenswerten Unterhalt bezahlt“. Der 54-Jährige habe in den letzten eineinhalb Jahren „nur sehr unregelmäßig die Unkosten für die Kinder mitgetragen“, heißt es in dem Schreiben weiter.