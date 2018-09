Für mehr Sicherheit auf dem Motorrad

Die Unfallstatistik ist alarmierend: Bereits acht Motorradlenker sind heuer tödlich verunglückt, 362 Unfälle von Bikern gab es 2017 in Kärnten. Mit der Initiative „Safe Ride - Safe Life“ will das Land Kärnten (Straßen- und Verkehrsreferat) aktiv Maßnahmen setzen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Deshalb werden Gefahren-Hotspots in ganz Kärnten entschärft, und es gibt jeden Sonntag neue Fahrtechniktipps für mehr Sicherheit am Motorrad. Denn viele Unfälle wären laut Experten vermeidbar.