Bewusst sicher: Für mehr Sicherheit in Kärnten

Mit einem Maßnahmenpaket verbessert das Land die Sicherheit für Motorradfahrer. So werden spezielle elliptische Leitmarkierungen die Biker dabei unterstützen, den Straßenverlauf besser zu erkennen und die Ideallinie zu finden. An der Soboth wurden die Spezialfolien bereits erfolgreich getestet, nun werden sie auch an anderen Gefahren-Hot-Spots, wie der Griffnerberg Straße oder der Katschberg Straße eingesetzt. Von den Straßenmeistereien werden auch sichtbehindernde Äste und Büsche in gefährlichen Kurven entfernt.